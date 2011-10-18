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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Бавария
Наполи - Бавария: обзор матча 18 октября 2011
Наполи
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
39'
Х. Бадштубер (АГ)
4'
Т. Кроос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Бавария
+3
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Гомес
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Гамшик
+2
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Рибери
Замена
М. Сантана
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Т. Мюллер
Желтая карточка
Э. Лавесси
Желтая карточка
Ф. Рибери
Пенальти не реализован!
М. Гомес
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Бадштубер
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Х. Бадштубер
ГОЛ! 0:1!
Т. Кроос
Пас отдал
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
18
Камило Суньига
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
44
Анатолий Тимощук
ЦП
7
Франк Рибери
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
4-4-1-1
16
Де Санктис
18
Суньига
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
6
Ароника
88
Инлер
17
Гамшик
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-4-2
1
Нойер
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
17
Боатенг
7
Рибери
8
Кроос
44
Тимощук
31
Швайнштайгер
13
Мюллер
27
Гомес
88
Инлер
11
Сантана
11
Сантана
88
Инлер
10
Кавани
21
Джемаили
21
Джемаили
10
Кавани
17
Гамшик
25
Маскара
25
Маскара
17
Гамшик
7
Рибери
5
Алаба
5
Алаба
7
Рибери
27
Гомес
14
Густаво
14
Густаво
27
Гомес
Остались в запасе
Наполи
Бавария
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Наполи - Бавария
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 10:00 (среда, 19 октября)
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