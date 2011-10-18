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Динамо Загреб - Аякс
Динамо Загреб - Аякс: обзор матча 18 октября 2011
Динамо Загреб
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
49'
Д. Бурригтер
90'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Аякс
+3
Замена
Н. Лодейро
️️️️
К. Эриксен
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Булыкин
Желтая карточка
И. Томечак
Замена
И. Томечак
️️️️
А. Калельо
Желтая карточка
Й. Шимунич
Замена
Д. Булыкин
️️️️
Д. Бурригтер
Замена
Н. Покривац
️️️️
Ф. Бечирай
Желтая карточка
Саммир
ГОЛ! 0:1!
Д. Бурригтер
Пас отдал
М. Сулеймани
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Бадель
+3
Желтая карточка
Д. Бурригтер
Желтая карточка
Л. Ибаньес
+2
Желтая карточка
А. Калельо
Желтая карточка
Д. Вида
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Иван Келава
ВР
3
Луис Ибаньес
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
4
Тонел
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
19
Саммир
ЦП
27
Йерко Леко
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
16
Тео Янссен
ЛП
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Динамо Загреб
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
27
Иван Томечак
ЦЗ
27
Никола Покривац
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
99
Иван Крстанович
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
5
Дико Копперс
ЦЗ
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
23
Дмитрий Булыкин
ЦФ
4-5-1
25
Келава
3
Ибаньес
4
Тонел
21
Вида
4
Шимунич
55
Рукавина
19
Саммир
27
Леко
14
Калельо
47
Бадель
9
Бечирай
3-5-1-1
1
Вермеер
9
ван дер Вил
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
16
Янссен
6
Де Йонг
21
Эно
6
Анита
10
Сулеймани
24
Эриксен
11
Бурригтер
14
Калельо
27
Томечак
27
Томечак
14
Калельо
9
Бечирай
27
Покривац
27
Покривац
9
Бечирай
47
Бадель
8
Ковачич
8
Ковачич
47
Бадель
24
Эриксен
14
Лодейро
14
Лодейро
24
Эриксен
11
Бурригтер
23
Булыкин
23
Булыкин
11
Бурригтер
Остались в запасе
Динамо Загреб
Аякс
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
92
Марио Шитум
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
5
Дико Копперс
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
99
Иван Крстанович
ЦФ
27
Филипп Лончарич
ВР
25
Леандро Куфре
ЛЗ
92
Марио Шитум
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
13
Андре Ойер
ЦЗ
5
Дико Копперс
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Крунослав Юрчич
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Динамо Загреб - Аякс
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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