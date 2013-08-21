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    Крунослав Юрчич

    Тренер
    Имя Крунослав
    Фамилия Юрчич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 26 ноября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.08.2013 Динамо 0 : 2 Аустрия
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