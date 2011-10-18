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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Бенфика
Базель - Бенфика: обзор матча 18 октября 2011
Базель
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
20'
Б. Сезар
75'
О. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Бенфика
Желтая карточка
А. Фрай
+3
Желтая карточка
Д. Шакири
+1
Желтая карточка
Артур
Вторая желтая
Эмерсон
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
Б. Хуггель
Замена
Кабрал
️️️️
Г. Джака
Замена
М. Витор
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 0:2!
О. Кардосо
Желтая карточка
Б. Хуггель
Замена
О. Кардосо
️️️️
Р. Мора
Замена
Нолито
️️️️
П. Аймар
Замена
Ж. Зуа
️️️️
Ф. Фрай
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
М. Штреллер
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сезар
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Янн Зоммер
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Бенджамин Хуггель
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
16
Пак Кван-Рёнг
ЦФ
13
Александр Фрай
ЦФ
9
Марко Штреллер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Родриго Мора
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Базель
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Зоммер
15
Драгович
19
Абрахам
17
Штайнхофер
34
Джака
8
Хуггель
20
Фрай
10
Шакири
9
Штреллер
13
Фрай
16
Кван-Рёнг
4-1-3-1-1
1
Артур
24
Гарай
2
Перейра
4
Луизао
19
Эмерсон
6
Хави Гарсия
11
Сезар
28
Витсель
10
Гайтан
10
Аймар
7
Мора
34
Джака
88
Кабрал
88
Кабрал
34
Джака
8
Хуггель
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
8
Хуггель
20
Фрай
19
Зуа
19
Зуа
20
Фрай
2
Перейра
4
Витор
4
Витор
2
Перейра
7
Мора
7
Кардосо
7
Кардосо
7
Мора
10
Аймар
3
Нолито
3
Нолито
10
Аймар
Остались в запасе
Базель
Бенфика
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
82
Эдуарду
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Массимо Коломба
ВР
31
Генсерик Кусунга
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Базель - Бенфика
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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