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Манчестер Сити - Вильярреал
Манчестер Сити - Вильярреал: обзор матча 18 октября 2011
Манчестер Сити
18.10.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
43'
К. Марчена (АГ)
90+3'
С. Агуэро
4'
Кани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вильярреал
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
П. Хавьер Сабалета
+3
+2
Желтая карточка
М. Гаспар
Замена
М. Гульон
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
М. Гаспар
️️️️
Кани
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Насри
Замена
М. Вакасо
️️️️
Э. Перес
Желтая карточка
Д. Росси
Замена
С. Агуэро
️️️️
Н. Де Йонг
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Марчена
Пас отдал
А. Коларов
Замена
Г. Бэрри
️️️️
А. Джонсон
Желтая карточка
Х. Мануэль Катала
ГОЛ! 0:1!
Кани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
21
Давид Сильва
АП
11
Адам Джонсон
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
2
Гонсало
(К)
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
6
Борха Валеро
ОП
21
Бруно
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Херард Бордас
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Харт
11
Коларов
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
42
Туре
34
Де Йонг
14
Насри
11
Джонсон
21
Сильва
10
Джеко
4-2-3-1
13
Лопес
25
Сапата
2
Гонсало
24
Марчена
21
Катала
6
Валеро
21
Бруно
8
Кани
18
Де Гузман
30
Перес
25
Росси
14
Насри
20
Милнер
20
Милнер
14
Насри
11
Джонсон
18
Бэрри
18
Бэрри
11
Джонсон
34
Де Йонг
10
Агуэро
10
Агуэро
34
Де Йонг
8
Кани
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Кани
30
Перес
22
Вакасо
22
Вакасо
30
Перес
18
Де Гузман
16
Гульон
16
Гульон
18
Де Гузман
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вильярреал
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
9
Херард Бордас
ЦФ
1
Сесар Санчес
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
Остались в запасе
9
Херард Бордас
ЦФ
1
Сесар Санчес
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Манчестер Сити - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Помощники судьи:
Мартин Вильчек
Мирослав Зламал (оба Чехия)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол" 16:30 (среда, 19 октября)
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