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    Расписание матчей 15-11-2011

    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2011
    15 ноября, вторник
    23:00
    Украина
    2:1
    Австрия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:45
    Германия
    3:0
    Нидерланды
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:45
    Италия
    0:1
    Уругвай
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:55
    Англия
    1:0
    Швеция
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), Финал, ответный матч
    15 ноября, вторник
    23:05
    Хорватия
    0:0
    Турция
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:15
    Черногория
    0:1
    Чехия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:45
    Ирландия
    1:1
    Эстония
    Матч завершен
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