Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Турция
Хорватия - Турция: обзор матча 15 ноября 2011
Хорватия
15.11.2011, вторник, 23:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
0 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Турция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Турция
Замена
Эдуардо
️️️️
О. Вукоевич
Желтая карточка
С. Инан
Замена
Н. Елавич
️️️️
М. Манджукич
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
У. Булут
Замена
И. Перишич
️️️️
И. Олич
Желтая карточка
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
М. Манджукич
Желтая карточка
Э. Коркмаз
Замена
Г. Торе
️️️️
Д. Эркин
Желтая карточка
Д. Вида
18'
Желтая карточка
Д. Эркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Огнен Вукоевич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
11
Дарио Срна
(К)
ПП
17
Марио Манджукич
ЦФ
18
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Турция
23
Синан Болат
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЛЗ
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
20
Колин Казим-Ричардс
ПЗ
22
Серкан Балчи
ЦП
19
Сельджук Шахин
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
(К)
ПВ
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
15
Иво Иличевич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
Турция
1
Толга Зенгин
ВР
2
Сервет Четин
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
16
Озан Ипек
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
21
Халил Алтынтоп
АП
4-4-2
1
Плетикоса
3
Праньич
13
Шильденфельд
21
Вида
3
Шимунич
10
Модрич
8
Вукоевич
7
Ракитич
11
Срна
18
Олич
17
Манджукич
3-2-3-1-1
23
Болат
3
Кейбаши
4
Топрак
4
Коркмаз
20
Казим-Ричардс
18
Эркин
22
Балчи
19
Шахин
8
Инан
6
Алтынтоп
9
Булут
18
Олич
14
Перишич
14
Перишич
18
Олич
17
Манджукич
0
Елавич
0
Елавич
17
Манджукич
8
Вукоевич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
8
Вукоевич
18
Эркин
11
Торе
11
Торе
18
Эркин
9
Булут
21
Алтынтоп
21
Алтынтоп
9
Булут
Остались в запасе
Хорватия
Турция
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
15
Иво Иличевич
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
16
Озан Ипек
ЦП
1
Толга Зенгин
ВР
2
Сервет Четин
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Иван Стринич
ЦЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
15
Иво Иличевич
ЦП
Остались в запасе
16
Озан Ипек
ЦП
1
Толга Зенгин
ВР
2
Сервет Четин
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
15
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Хорватия - Турция
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бртину Миранда
Рикарду Жорж
Резервный судья:
Жорж Соуза
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:00 (прямая)
Новости команд
Все
Хорватия
Турция
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
2
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
Вчера, 23:03
3
Англия – Хорватия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Турция – Бельгия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 18:50
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11 ноября
Лига наций: шансы Турции и Бельгии на победу в матче 5 тура
11 ноября
Сборная России U15 вышла в 1/16 финала чемпионата мира
27 октября
3
Сборная Турции уволила главного тренера
10 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+