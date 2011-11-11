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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Хорватия
Турция - Хорватия: обзор матча 11 ноября 2011
Турция
11.11.2011, пятница, 23:05
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
0 : 3
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Хорватия
3'
И. Олич
30'
М. Манджукич
51'
В. Чорлука
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Хорватия
Замена
Эдуардо
️️️️
М. Манджукич
Желтая карточка
А. Туран
Замена
Н. Елавич
️️️️
И. Олич
Замена
Д. Праньич
️️️️
И. Ракитич
Замена
У. Булут
️️️️
Б. Йылмаз
Желтая карточка
С. Сариоглу
Желтая карточка
И. Олич
Замена
М. Топал
️️️️
С. Инан
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Х. Балта
ГОЛ! 0:3!
В. Чорлука
Пас отдал
Д. Срна
Замена
Г. Торе
️️️️
Г. Генюл
Желтая карточка
Т. Дуймович
Желтая карточка
В. Чорлука
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
Пас отдал
В. Чорлука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Демирель
ВР
3
Хакан Балта
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
20
Гирай Качар
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ПЗ
10
Арда Туран
ЛВ
8
Селчук Инан
ОП
0
Эмре Белезоглу
(К)
ЦП
22
Сабри Сариоглу
ЦП
6
Хамит Алтынтоп
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Хорватия
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Йосип Шимунич
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
5
Ведран Чорлука
ПЗ
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
16
Томислав Дуймович
ЦП
11
Дарио Срна
(К)
ПП
18
Ивица Олич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Турция
23
Синан Болат
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
11
Гекхан Торе
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
19
Сельджук Шахин
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
4
Юрица Булят
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Никица Елавич
ЦФ
22
Эдуардо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Демирель
3
Балта
4
Коркмаз
20
Качар
7
Генюл
8
Инан
0
Белезоглу
22
Сариоглу
10
Туран
6
Алтынтоп
17
Йылмаз
4-4-2
1
Плетикоса
5
Чорлука
21
Вида
13
Шильденфельд
3
Шимунич
11
Срна
10
Модрич
16
Дуймович
7
Ракитич
17
Манджукич
18
Олич
7
Генюл
11
Торе
11
Торе
7
Генюл
8
Инан
15
Топал
15
Топал
8
Инан
17
Йылмаз
9
Булут
9
Булут
17
Йылмаз
7
Ракитич
3
Праньич
3
Праньич
7
Ракитич
18
Олич
0
Елавич
0
Елавич
18
Олич
17
Манджукич
22
Эдуардо
22
Эдуардо
17
Манджукич
Остались в запасе
Турция
Хорватия
23
Синан Болат
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сельджук Шахин
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Даниэль Субашич
ВР
4
Юрица Булят
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
23
Синан Болат
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сельджук Шахин
ЦП
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Даниэль Субашич
ВР
4
Юрица Булят
ЦЗ
8
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Турция - Хорватия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
- : -
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Борш
Резервный судья:
Флориан Майер
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:00 (прямая)
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