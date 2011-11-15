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Евро-2024
Ирландия - Эстония
Ирландия - Эстония: обзор матча 15 ноября 2011
Ирландия
15.11.2011, вторник, 23:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
1 : 1
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Эстония
31'
С. Уорд
57'
К. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Эстония
Замена
А. Пурье
️️️️
В. Воскобойников
Замена
К. Фахи
️️️️
Д. Дафф
Замена
С. Кокс
️️️️
Р. Кин
Желтая карточка
М. Вунк
Замена
Э. МакГиди
️️️️
С. Хант
ГОЛ! 1:1!
К. Васильев
Пас отдал
М. Вунк
Замена
Т. Кинк
️️️️
Й. Линдпере
ГОЛ! 1:0!
С. Уорд
18'
Замена
С. Пури
️️️️
Д. Круглов
10'
Желтая карточка
Т. Ряхн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
5
Ричард Данн
ЦЗ
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
17
Стивен Хант
ЛП
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
10
Робби Кин
ЦФ
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
3
Таави Ряхн
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
8
Владимир Воскобойников
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
5
Кейт Фахи
ЛП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Саймон Кокс
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Эстония
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
7
Сандер Пури
ЦП
6
Александр Дмитриев
ЦП
9
Тармо Кинк
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
3-5-2
16
Гивен
5
Данн
2
Сент-Леджер
4
О'Ши
17
Хант
8
Эндрюс
6
Уилэн
17
Уорд
11
Дафф
13
Дойл
10
Кин
3-2-3-2
22
Лондак
3
Ряхн
23
Тенисте
17
Яагер
15
Клаван
5
Круглов
2
Линдпере
13
Вунк
14
Васильев
8
Воскобойников
7
Сааг
11
Дафф
5
Фахи
5
Фахи
11
Дафф
17
Хант
7
МакГиди
7
МакГиди
17
Хант
10
Кин
20
Кокс
20
Кокс
10
Кин
5
Круглов
7
Пури
7
Пури
5
Круглов
2
Линдпере
9
Кинк
9
Кинк
2
Линдпере
8
Воскобойников
9
Пурье
9
Пурье
8
Воскобойников
Остались в запасе
Ирландия
Эстония
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
8
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Остались в запасе
3
Ало Бяренгруб
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Статистика матча Ирландия - Эстония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 23:40 (прямая)
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