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Евро-2024
Эстония - Ирландия
Эстония - Ирландия: обзор матча 11 ноября 2011
Эстония
11.11.2011, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, Финал
0 : 4
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ирландия
13'
К. Эндрюс
67'
Д. Уолтерс
71'
Р. Кин
88'
Р. Кин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Ирландия
Желтая карточка
С. Парейко
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Кин
Замена
С. Кокс
️️️️
Д. Уолтерс
Замена
К. Фахи
️️️️
Г. Уилэн
Вторая желтая
Р. Пииройа
Замена
С. Хант
️️️️
Д. Дафф
ГОЛ! 0:3!
Р. Кин
Желтая карточка
Р. Пииройа
Замена
А. Пурье
️️️️
Т. Кинк
ГОЛ! 0:2!
Д. Уолтерс
Пас отдал
Р. Кин
Замена
Й. Линдпере
️️️️
М. Вунк
Замена
В. Воскобойников
️️️️
Я. Ахьюпера
Желтая карточка
Я. Ахьюпера
Вторая желтая
А. Степанов
Желтая карточка
А. Степанов
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Эндрюс
Пас отдал
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Сергей Парейко
ВР
5
Дмитрий Круглов
ЛЗ
21
Андрей Степанов
ЦЗ
17
Энар Яагер
ЦЗ
4
Райо Пииройа
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Александр Дмитриев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Мартин Вунк
ЦП
18
Ярмо Ахьюпера
ЦФ
9
Тармо Кинк
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
2
Шон Сент-Леджер
ЦЗ
5
Ричард Данн
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
8
Кейт Эндрюс
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Дэмьен Дафф
ПП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Эстония
22
Павел Лондак
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
2
Йоэль Линдпере
ЦП
7
Каймар Сааг
ЦФ
8
Владимир Воскобойников
ЦФ
9
Атс Пурье
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
17
Стивен Хант
ЛП
5
Кейт Фахи
ЛП
22
Эндрю Кеох
ЦФ
20
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-3-2
1
Парейко
17
Яагер
4
Пииройа
15
Клаван
5
Круглов
21
Степанов
6
Дмитриев
14
Васильев
13
Вунк
9
Кинк
18
Ахьюпера
3-4-1-2
16
Гивен
12
Келли
5
Данн
2
Сент-Леджер
11
Дафф
6
Уилэн
17
Уорд
8
Эндрюс
7
МакГиди
14
Уолтерс
10
Кин
13
Вунк
2
Линдпере
2
Линдпере
13
Вунк
18
Ахьюпера
8
Воскобойников
8
Воскобойников
18
Ахьюпера
9
Кинк
9
Пурье
9
Пурье
9
Кинк
11
Дафф
17
Хант
17
Хант
11
Дафф
6
Уилэн
5
Фахи
5
Фахи
6
Уилэн
14
Уолтерс
20
Кокс
20
Кокс
14
Уолтерс
Остались в запасе
Эстония
Ирландия
7
Каймар Сааг
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
1
Кирен Вествуд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Остались в запасе
7
Каймар Сааг
ЦФ
22
Павел Лондак
ВР
3
Таави Ряхн
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
18
Даррен О'Ди
ЦЗ
22
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Тармо Рюйтли
Главный тренер
Джованни Трапаттони
Статистика матча Эстония - Ирландия
4
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Ирландия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 1
06.06.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
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