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сентябрь 2011
октябрь 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 29 тур
Рубин
1 : 1
Ростов
Матч завершен
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 11 тур
Фрайбург
0 : 1
Байер
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 29 тур
Локомотив (мол)
0 : 4
Спартак М (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
1 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2011, 1 раунд
Колорадо
2 : 0
Коламбус
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 11 тур
НАК Бреда
3 : 1
Венло
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2011/2012), 9 тур
Порту
3 : 0
Пасуш де Феррейра
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 12 тур
Богемианс 1905
1 : 1
Сигма
Матч завершен
Виктория
5 : 0
Градец-Кралове
Матч завершен