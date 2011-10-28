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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Амкар (мол)
Анжи (мол) - Амкар (мол): обзор матча 28 октября 2011
Анжи (мол)
28.10.2011, пятница, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Амкар (мол)
23'
Ш. Мирзаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Амкар (мол)
Замена
М. Разаков
️️️️
М. Мирзабеков
+2
Замена
А. Гераев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
Э. Джангишиев
️️️️
И. Сулейманов
Желтая карточка
З. Цискаридзе
Желтая карточка
М. Курбанов
Желтая карточка
Ш. Мирзаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Мирзаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
98
Гаджи Гаджиев
ПП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Амкар (мол)
35
Андрей Данилов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
10
Дмитрий Козлов
ЦП
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
83
Алибег Гераев
ЦП
47
Эльдар Джангишиев
ЦП
41
Магомед Разаков
ЦФ
Амкар (мол)
1
Михаил Опарин
ВР
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Евгений Смородин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
3-5-1-1
1
Дженетов
44
Удунян
44
Курбанов
75
Ибрагимгаджиев
66
Сулейманов
24
Расулов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
33
Гаракоев
98
Гаджиев
92
Мирзаев
4-2-2-2
35
Данилов
27
Молодцов
2
Морыганов
4
Морыганов
30
Идову
5
Рябокобыленко
23
Цискаридзе
10
Козлов
10
Секретов
9
Субботин
29
Андриевский
17
Мирзабеков
41
Разаков
41
Разаков
17
Мирзабеков
33
Гаракоев
83
Гераев
83
Гераев
33
Гаракоев
66
Сулейманов
47
Джангишиев
47
Джангишиев
66
Сулейманов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Амкар (мол)
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
84
Данил Кочкин
ЦП
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
38
Магомед Гамидов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
42
Никита Перевозчиков
ЦЗ
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
Остались в запасе
84
Данил Кочкин
ЦП
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
93
Евгений Смородин
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
49
Тимофей Сиротин
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Анжи (мол) - Амкар (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сокол
Новости команд
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Анжи (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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