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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Краснодар (мол) - Кубань (мол): обзор матча 28 октября 2011
Краснодар (мол)
28.10.2011, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
3 : 1
Завершен
Кубань (мол)
33'
С. Гогниев
71'
Я. Зайка
82'
М. Гарипов
67'
А. Нестеренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Кубань (мол)
Замена
С. Химов
️️️️
Ф. Гук
+2
Замена
К. Халваши
️️️️
А. Нестеренко
Замена
П. Марушко
️️️️
А. Кокоскерия
Желтая карточка
В. Рыжков
Замена
Е. Касьянов
️️️️
В. Рыжков
ГОЛ! 3:1!
М. Гарипов
Пас отдал
М. Серегин
Замена
А. Карибов
️️️️
Н. Жиляев
Замена
М. Серегин
️️️️
Я. Зайка
Замена
Е. Курдус
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Д. Цораев
Желтая карточка
А. Кокоскерия
ГОЛ! 2:1!
Я. Зайка
ГОЛ! 1:1!
А. Нестеренко
Замена
Х. Ахриев
️️️️
А. Безгласный
Желтая карточка
А. Янковский
Замена
А. Геворкян
️️️️
А. Секрет
Замена
И. Пикущак
️️️️
С. Гогниев
Замена
В. Татарчук
️️️️
О. Самсонов
Замена
М. Гарипов
️️️️
Е. Чернышов
Желтая карточка
А. Безгласный
ГОЛ! 1:0!
С. Гогниев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
12
Арсен Бегларян
ВР
92
Артем Янковский
ЦЗ
15
Константин Рябов
ЦЗ
47
Франц Гук
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
91
Яков Зайка
ЦП
18
Евгений Чернышов
ЦП
77
Андриано Кокоскерия
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Кубань (мол)
98
Александр Будаков
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
73
Максим Ковальчук
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
27
Александр Нестеренко
ЦП
5
Аркадий Калайджян
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
19
Антон Секрет
ЦФ
Краснодар (мол)
79
Сергей Химов
ЦЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
45
Марат Гарипов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
15
Максим Серегин
ЦФ
53
Павел Марушко
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
73
Евгений Курдус
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
91
Евгений Касьянов
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
4-5-1
12
Бегларян
92
Янковский
15
Рябов
47
Гук
13
Марков
35
Безгласный
91
Зайка
18
Чернышов
77
Кокоскерия
36
Самсонов
2
Гогниев
2-5-1-1
98
Будаков
73
Ковальчук
26
Бендзь
6
Цораев
27
Нестеренко
5
Калайджян
28
Рыжков
9
Жиляев
52
Лобкарев
19
Секрет
35
Безгласный
21
Ахриев
21
Ахриев
35
Безгласный
91
Зайка
15
Серегин
15
Серегин
91
Зайка
18
Чернышов
45
Гарипов
45
Гарипов
18
Чернышов
47
Гук
79
Химов
79
Химов
47
Гук
77
Кокоскерия
53
Марушко
53
Марушко
77
Кокоскерия
36
Самсонов
50
Татарчук
50
Татарчук
36
Самсонов
2
Гогниев
10
Пикущак
10
Пикущак
2
Гогниев
9
Жиляев
22
Карибов
22
Карибов
9
Жиляев
28
Рыжков
91
Касьянов
91
Касьянов
28
Рыжков
6
Цораев
73
Курдус
73
Курдус
6
Цораев
19
Секрет
61
Геворкян
61
Геворкян
19
Секрет
27
Нестеренко
5
Халваши
5
Халваши
27
Нестеренко
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
Главный тренер
Олег Василенко
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
50
Рустам Кокоскерия
ЦЗ
1
Эдуард Байчора
ВР
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Краснодар (мол) - Кубань (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
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