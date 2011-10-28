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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак-Нальчик
ЦСКА - Спартак-Нальчик: обзор матча 28 октября 2011
ЦСКА
28.10.2011, пятница, 19:15
Россия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
33'
В. Лав
81'
С. Думбия
90+1'
С. Думбия
90+2'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак-Нальчик
ГОЛ! 4:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
+2
ГОЛ! 3:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
+1
Замена
К. Набабкин
️️️️
Г. Щенников
ГОЛ! 2:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
А. Куликов
Травма
М. Джудович
Красная карточка
В. Лав
Замена
Д. Шемберас
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
С. Фомин
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Замена
С. Фомин
️️️️
Д. Сирадзе
Желтая карточка
А. Аравин
Желтая карточка
А. Захирович
Замена
М. Джудович
️️️️
Е. Овсиенко
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Гошоков
ГОЛ! 1:0!
В. Лав
Пас отдал
С. Думбия
Травма
А. Гошоков
Пенальти не реализован!
С. Игнашевич
11'
10'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
8
Давид Сирадзе
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
4-4-2
30
Габулов
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
20
Алдонин
66
Дзагоев
10
Мамаев
22
Думбия
19
Вагнер Лав
4-3-1-2
30
Отто
71
Багаев
91
Куликов
4
Овсиенко
2
Аравин
4
Рухаиа
14
Захирович
56
Гриднев
13
Щаницин
8
Сирадзе
19
Гошоков
42
Щенников
14
Набабкин
14
Набабкин
42
Щенников
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
10
Мамаев
5
Шемберас
5
Шемберас
10
Мамаев
4
Овсиенко
20
Джудович
20
Джудович
4
Овсиенко
8
Сирадзе
4
Фомин
4
Фомин
8
Сирадзе
19
Гошоков
95
Митришев
95
Митришев
19
Гошоков
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак-Нальчик
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Станислав Намашко
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
28
Йован Голич
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча ЦСКА - Спартак-Нальчик
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Максим Гаврилин (Владимир)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:10 (прямая)
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