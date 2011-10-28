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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Байер
Фрайбург - Байер: обзор матча 28 октября 2011
Фрайбург
28.10.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Байер
2'
М. Баллак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Байер
Замена
Ш. Райнарц
️️️️
А. Шюррле
Замена
С. Макиади
️️️️
Я. Розенталь
Желтая карточка
П. Сиссе
Замена
Э. Йендришек
️️️️
А. Путило
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Г. Дембеле
Замена
С. Рольфес
️️️️
М. Баллак
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Баллак
Пас отдал
М. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Седрик Макиади
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Бауманн
11
Баcтианс
11
Крмас
4
Барт
20
Хинкель
23
Флум
23
Шустер
14
Путило
10
Розенталь
11
Дембеле
61
Сиссе
3-2-4-1
1
Лено
5
Швааб
2
Фридрих
21
Топрак
8
Бендер
3
Кадлец
33
Сэм
13
Баллак
20
Шюррле
8
Кастро
9
Дердийок
14
Путило
26
Йендришек
26
Йендришек
14
Путило
10
Розенталь
16
Макиади
16
Макиади
10
Розенталь
11
Дембеле
27
Райзингер
27
Райзингер
11
Дембеле
20
Шюррле
7
Райнарц
7
Райнарц
20
Шюррле
13
Баллак
6
Рольфес
6
Рольфес
13
Баллак
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
Остались в запасе
Фрайбург
Байер
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Главный тренер
Маркус Зорг
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
6
Ясин Абдессадки
ПП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
5
Ханно Балич
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Маркус Зорг
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Фрайбург - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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