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    Расписание матчей 13-09-2011

    август 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2011/2012), 1 тур, группа E
    13 сентября, вторник
    22:45
    Челси
    2:0
    Байер
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    22:45
    Генк
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 1 тур, группа F
    13 сентября, вторник
    22:45
    Олимпиакос
    0:1
    Марсель
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    22:45
    Боруссия
    1:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 1 тур, группа G
    13 сентября, вторник
    22:45
    Порту
    2:1
    Шахтер
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    22:45
    АПОЭЛ
    2:1
    Зенит
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), 1 тур, группа H
    13 сентября, вторник
    22:45
    Барселона
    2:2
    Милан
    Матч завершен
    13 сентября, вторник
    22:45
    Виктория
    1:1
    БАТЭ
    Матч завершен
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