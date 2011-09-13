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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Байер
Челси - Байер: обзор матча 13 сентября 2011
Челси
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
2 : 0
Завершен
Байер
67'
Д. Луис
90+2'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Байер
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Торрес
+2
Замена
Х. Балич
️️️️
Л. Бендер
Замена
Алекс
️️️️
Д. Луис
Желтая карточка
Э. Дердийок
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
Л. Бендер
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Ф. Торрес
Замена
Р. Аугусто
️️️️
М. Баллак
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Р. Мейрелеш
Замена
Н. Анелька
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
(К)
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
13
Флоран Малуда
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ПЗ
33
Сидней Сэм
ЛП
6
Симон Рольфес
(К)
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
20
Андре Шюррле
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
33
Алекс
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Байер
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Ханно Балич
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
3
Босингва
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
13
Малуда
64
Мата
9
Торрес
15
Старридж
3-3-3-1
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
7
Райнарц
8
Кастро
6
Рольфес
3
Кадлец
20
Шюррле
13
Баллак
33
Сэм
11
Кисслинг
4
Луис
33
Алекс
33
Алекс
4
Луис
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
8
Лэмпард
14
Мейрелеш
15
Старридж
39
Анелька
39
Анелька
15
Старридж
8
Бендер
5
Балич
5
Балич
8
Бендер
13
Баллак
7
Аугусто
7
Аугусто
13
Баллак
33
Сэм
9
Дердийок
9
Дердийок
33
Сэм
Остались в запасе
Челси
Байер
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Остались в запасе
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Челси - Байер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Эрик Дансоль
Фредерик Кано (оба Франция)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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