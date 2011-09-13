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Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Зенит
АПОЭЛ - Зенит: обзор матча 13 сентября 2011
АПОЭЛ
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
73'
Г. Мандука
75'
Аилтон
63'
К. Зырянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Зенит
Замена
Н. Александру
️️️️
Г. Мандука
Замена
А. Бухаров
️️️️
Т. Губочан
Желтая карточка
С. Яхич
Замена
Д. Лазович
️️️️
К. Зырянов
Вторая желтая
Б. Алвеш
Замена
В. Файзулин
️️️️
И. Денисов
ГОЛ! 2:1!
Аилтон
ГОЛ! 1:1!
Г. Мандука
Желтая карточка
Н. Мораиш
Замена
С. Яхич
️️️️
Марсиньо
ГОЛ! 0:1!
К. Зырянов
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Д. Хиотис
Травма
Д. Кришито
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
Б. Алвеш
Травма
В. Малафеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ЦЗ
3
Паулу Жорже
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
23
Элиу Пинту
(К)
ОП
26
Нуну Мораиш
ЦП
81
Марсиньо
АП
9
Аилтон
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
4
Санел Яхич
ЦЗ
77
Антос Соломоу
ПЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
20
Жеан Паулиста
ЦФ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
3-1-2-1-2
22
Хиотис
98
Боавентура
7
Пурсайтидис
3
Жорже
23
Пинту
21
Мандука
26
Мораиш
81
Марсиньо
10
Тричковски
9
Аилтон
3-2-4-1
16
Малафеев
6
Ломбертс
22
Алвеш
15
Губочан
22
Анюков
4
Кришито
18
Зырянов
27
Денисов
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
81
Марсиньо
4
Яхич
4
Яхич
81
Марсиньо
21
Мандука
11
Александру
11
Александру
21
Мандука
27
Денисов
20
Файзулин
20
Файзулин
27
Денисов
15
Губочан
11
Бухаров
11
Бухаров
15
Губочан
18
Зырянов
27
Лазович
27
Лазович
18
Зырянов
Остались в запасе
АПОЭЛ
Зенит
20
Жеан Паулиста
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
10
Костас Хараламбидис
ПП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
20
Жеан Паулиста
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
77
Антос Соломоу
ПЗ
10
Костас Хараламбидис
ПП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча АПОЭЛ - Зенит
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Помощники судьи:
Роберто дель Паломар (Испания)
Хавьер Агилар Родригес (Испания)
Резервный судья:
Хавьер Турьенцо Альварес (Испания)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:45 (прямая), "НТВ" 22:30 (прямая)
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