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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Шахтер
Порту - Шахтер: обзор матча 13 сентября 2011
Порту
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
28'
Халк
51'
Клебер
12'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Шахтер
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Виллиан
Вторая желтая
Д. Чигринский
Замена
С. Варела
️️️️
Халк
Замена
Джалма
️️️️
Клебер
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Жадсон
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 2:1!
Клебер
Пас отдал
Х. Родригес
Замена
А. Кучер
️️️️
Эдуардо
Красная карточка
Я. Ракицкий
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
А. Перейра
Желтая карточка
Д. Чигринский
ГОЛ! 1:1!
Халк
Желтая карточка
Л. Адриано
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пенальти не реализован!
Халк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Халк
ПВ
13
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
10
Жадсон
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Соуза
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Элтон
2
Перейра
3
Майкон
30
Отаменди
7
Фусиле
5
Фернандо
8
Моутинью
16
Дефур
23
Родригес
7
Халк
13
Клебер
4-3-1-2
23
Рыбка
33
Срна
44
Ракицкий
19
Чигринский
15
Рац
10
Жадсон
5
Фернандиньо
22
Мхитарян
10
Виллиан
4
Адриано
9
Эдуардо
5
Фернандо
25
Беллуски
25
Беллуски
5
Фернандо
7
Халк
18
Варела
18
Варела
7
Халк
13
Клебер
10
Джалма
10
Джалма
13
Клебер
9
Эдуардо
50
Кучер
50
Кучер
9
Эдуардо
10
Виллиан
3
Хюбшман
3
Хюбшман
10
Виллиан
10
Жадсон
11
Тейшейра
11
Тейшейра
10
Жадсон
Остались в запасе
Порту
Шахтер
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Соуза
ЦП
Главный тренер
Витор Перейра
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Соуза
ЦП
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Порту - Шахтер
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:30 (прямая)
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