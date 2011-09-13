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Генк - Валенсия
Генк - Валенсия: обзор матча 13 сентября 2011
Генк
13.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 1 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Валенсия
Замена
Ф. Камю
️️️️
Т. Буффель
Замена
Э. Барда
️️️️
Й. Фоссен
Замена
С. Каналес
️️️️
П. Пьятти
Замена
А. Адурис
️️️️
Д. Парехо
Замена
П. Эрнандес
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Д. Пудил
Замена
М. Огунжими
️️️️
К. Нванганга
Желтая карточка
Т. Буффель
Желтая карточка
Э. Банега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Ласло Котелеш
ВР
30
Надсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
16
Анеле Нгонгка
ПЗ
21
Дюгари Ндабашинзе
ЦП
5
Давид Хуберт
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
24
Кеннеди Нванганга
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Марио Бин
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Генк
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
23
Фабьен Камю
ЦП
10
Элианив Барда
ЦФ
9
Марвин Огунжими
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-4-2
26
Котелеш
30
Надсон
36
Пудил
12
Симайс
16
Нгонгка
21
Ндабашинзе
28
Тошер
7
Буффель
5
Хуберт
9
Фоссен
24
Нванганга
4-1-3-1-1
25
Алвес
23
Мигел
4
Руис
22
Матье
23
Рами
8
Фегули
5
Топал
10
Парехо
11
Банега
10
Пьятти
9
Сольдадо
7
Буффель
23
Камю
23
Камю
7
Буффель
9
Фоссен
10
Барда
10
Барда
9
Фоссен
24
Нванганга
9
Огунжими
9
Огунжими
24
Нванганга
10
Пьятти
20
Каналес
20
Каналес
10
Пьятти
8
Фегули
19
Эрнандес
19
Эрнандес
8
Фегули
10
Парехо
20
Адурис
20
Адурис
10
Парехо
Остались в запасе
Генк
Валенсия
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
Главный тренер
Марио Бин
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
24
Тимоти Дюрваель
ЦЗ
1
Гржегорж Сандомирски
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
11
Халим Хиланд
ОП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
Главный тренер
Марио Бин
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Генк - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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