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июль 2011
август 2011
Лига Европы (2011/2012), ответный матч
Спортинг
2 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 4 тур
Герта
1 : 0
Штутгарт
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2011/2012), 22 тур
Томь (мол)
1 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
1 : 1
Анжи (мол)
Матч завершен
2 : 1
Ахмат (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 8 тур
Металлург
3 : 1
Александрия
Матч завершен
Волынь
1 : 1
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 4 тур
Аякс
4 : 1
Витесс
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 5 тур
Славия
1 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен