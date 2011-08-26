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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 26 августа 2011
Герта
26.08.2011, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Штутгарт
86'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
Замена
К. Янкер
️️️️
П. Эберт
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Раффаэл
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
Пас отдал
П. Эберт
Замена
К. Гентнер
️️️️
З. Кузманович
Замена
П. Погребняк
️️️️
Т. Хайнал
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Т. Торун
️️️️
П. Ласогга
Замена
А. Бока
️️️️
С. Челоцци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
22
Кристиан Лелль
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
16
Андреас Оттль
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
4-3-3
1
Крафт
3
Кобиашвили
4
Хубник
4
Миятович
22
Лелль
20
Эберт
16
Оттль
18
Нимайер
20
Рамос
10
Ласогга
11
Раффаэл
4-3-3
26
Ульрайх
22
Челоцци
35
Таски
3
Родригес
3
Молинаро
15
Хайнал
8
Кузманович
6
Квист
18
Какау
30
Оказаки
22
Харник
11
Раффаэл
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
11
Раффаэл
20
Эберт
16
Янкер
16
Янкер
20
Эберт
10
Ласогга
8
Торун
8
Торун
10
Ласогга
22
Челоцци
15
Бока
15
Бока
22
Челоцци
8
Кузманович
4
Гентнер
4
Гентнер
8
Кузманович
15
Хайнал
88
Погребняк
88
Погребняк
15
Хайнал
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
9
Роб Фрэнд
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Герта - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Олимпиаштадион
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