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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Барселона - Порту
Барселона - Порту: обзор матча 26 августа 2011
Барселона
26.08.2011, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА , Финал
2 : 0
Завершен
Порту
39'
Л. Месси
88'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Порту
Красная карточка
Ф. Гуарин
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Л. Месси
Вторая желтая
Роланду
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Педро
Замена
Фернандо
️️️️
Соуза
Замена
Ф. Беллуски
️️️️
Клебер
Замена
С. Варела
️️️️
К. Родригес
Желтая карточка
Роланду
Замена
С. Бускетс
️️️️
Адриано
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Вилья
Желтая карточка
А. Иньеста
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Желтая карточка
К. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Эрик Абидаль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
20
Сейду Кейта
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Порту
1
Элтон
(К)
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ПЗ
5
Фернандо
ОП
5
Соуза
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
7
Кристиан Родригес
ЛФ
13
Клебер
ЦФ
7
Халк
РФ
Главный тренер
Витор Перейра
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Порту
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Майкон
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
10
Джалма
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
22
Абидаль
10
Алвес
20
Кейта
6
Хави
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
7
Вилья
3-2-2-3
1
Элтон
22
Сэпунару
6
Роланду
30
Отаменди
5
Фернандо
5
Соуза
8
Моутинью
13
Гуарин
7
Халк
13
Клебер
7
Родригес
3
Адриано
5
Бускетс
5
Бускетс
3
Адриано
9
Педро
4
Фабрегас
4
Фабрегас
9
Педро
7
Вилья
4
Санчес
4
Санчес
7
Вилья
13
Клебер
25
Беллуски
25
Беллуски
13
Клебер
7
Родригес
18
Варела
18
Варела
7
Родригес
Остались в запасе
Барселона
Порту
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Майкон
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
6
Джонатан
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
3
Майкон
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Барселона - Порту
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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