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    Расписание матчей 19-07-2011

    июнь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2011/2012), ответный матч
    19 июля, вторник
    00:00
    Шкендия
    0:1
    Партизан
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:00
    Дюделанж
    1:3
    Марибор
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:00
    Тобол
    1:1
    Слован
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:00
    Нефтчи
    0:0
    Динамо
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:00
    Экранас
    1:0
    Валлетта
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:00
    ХИК
    10:0
    Бангор Сити
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:00
    БАТЭ
    2:0
    Линфилд
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    20:45
    Флора
    0:0
    Шэмрок Роверс
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    21:00
    Литекс
    3:0
    Могрен
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    22:00
    ХБ Торсхавн
    1:1
    Мальме
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    22:15
    Виктория
    5:1
    Пюник
    Матч завершен
    19 июля, вторник
    22:30
    Висла
    2:0
    Сконто
    Матч завершен
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