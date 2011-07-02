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    Расписание матчей 02-07-2011

    июнь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Америки 2011, 1 тур, группа A
    2 июля, суббота
    04:45
    Аргентина
    1:1
    Боливия
    Матч завершен
    2 июля, суббота
    22:30
    Колумбия
    1:0
    Коста-Рика
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2011, 16 тур
    2 июля, суббота
    18:00
    Белшина
    2:0
    Витебск
    Матч завершен
    2 июля, суббота
    21:00
    Неман
    1:1
    Днепр
    Матч завершен
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