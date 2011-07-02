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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Коста-Рика
Колумбия - Коста-Рика: обзор матча 02 июля 2011
Колумбия
02.07.2011, суббота, 22:30
Кубок Америки, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Коста-Рика
45'
А. Рамос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Коста-Рика
Замена
Э. Сото
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Х. Мигель Куберо
️️️️
Д. Гусман
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Мадригаль
Замена
Т. Гутьеррес
️️️️
Д. Морено
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Замена
С. Элисондо
️️️️
Х. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
Ф. Гуарин
Замена
У. Родальега
️️️️
А. Агилар
Красная карточка
Р. Бренес
Желтая карточка
Ф. Кальво
20'
Желтая карточка
Д. Гусман
16'
Желтая карточка
Д. Мадригаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Неко Мартинес
ВР
18
Камило Суньига
ЛЗ
7
Пабло Армеро
ЦЗ
14
Луис Переа
ЦЗ
3
Марио Йепес
(К)
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Абель Агилар
ПП
17
Дайро Морено
ЛФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Адриан Рамос
РФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
15
Франсиско Кальво
ЛЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Джонни Акоста
(К)
ПЗ
6
Хейнер Мора
ЛП
20
Педро Леаль
ЦП
11
Диего Мадригаль
ЦП
20
Давид Гусман
ПП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
14
Рандаль Бренес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Колумбия
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
15
Хуан Валенсия
ЦП
16
Элкин Сото
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
11
Уго Родальега
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Коста-Рика
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
14
Хансель Араус
ЦП
7
Аллен Гуэвара
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
22
Хосе Мигель Куберо
АП
21
Сезар Элисондо
АП
9
Хорхе Кастро
ЦФ
17
Хосуе Мартинес
ЦФ
4-3-3
12
Мартинес
18
Суньига
7
Армеро
14
Переа
3
Йепес
4
Боливар
13
Гуарин
8
Агилар
17
Морено
9
Фалькао
19
Рамос
4-4-2
23
Морейра
2
Акоста
15
Сальватьерра
6
Дуарте
15
Кальво
20
Гусман
20
Леаль
11
Мадригаль
6
Мора
14
Бренес
12
Кэмпбелл
9
Фалькао
16
Сото
16
Сото
9
Фалькао
8
Агилар
11
Родальега
11
Родальега
8
Агилар
17
Морено
19
Гутьеррес
19
Гутьеррес
17
Морено
20
Гусман
22
Куберо
22
Куберо
20
Гусман
12
Кэмпбелл
21
Элисондо
21
Элисондо
12
Кэмпбелл
11
Мадригаль
17
Мартинес
17
Мартинес
11
Мадригаль
Остались в запасе
Колумбия
Коста-Рика
1
Нельсон Рамос
ВР
11
Хуан Куадрадо
ПП
15
Хуан Валенсия
ЦП
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
23
Брейнер Кастильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
6
Карлос Санчес
ЦП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
14
Хансель Араус
ЦП
7
Аллен Гуэвара
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
9
Хорхе Кастро
ЦФ
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Остались в запасе
1
Нельсон Рамос
ВР
11
Хуан Куадрадо
ПП
15
Хуан Валенсия
ЦП
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
23
Брейнер Кастильо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
6
Карлос Санчес
ЦП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
14
Хансель Араус
ЦП
7
Аллен Гуэвара
ЦП
5
Луис Мигель Валье
ЦП
15
Хорхе Гатгенс
ЦП
16
Кевин Фаярдо
ЦЗ
9
Хорхе Кастро
ЦФ
1
Минор Альварес
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Рикардо Лавольпе
Статистика матча Колумбия - Коста-Рика
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
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Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Информация о матче
Помощники судьи:
Франсиско Мондрия (Чили)
Николас Йегрос (Парагвай)
Резервный судья:
Антонио Ариас (Парагвай)
Стадион:
23 августа
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:20 (прямая)
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