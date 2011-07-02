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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Боливия
Аргентина - Боливия: обзор матча 02 июля 2011
Аргентина
02.07.2011, суббота, 04:45
Кубок Америки, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Боливия
76'
С. Агуэро
48'
Боливия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Боливия
Замена
Р. Кардосо
️️️️
Боливия
Травма
Р. Ральдес
Замена
Х. Карлос Арсэ
️️️️
Х. Кампос
ГОЛ! 1:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
Х. Луис Чавес
Замена
С. Агуэро
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Х. Луис Чавес
️️️️
Х. Вака
Желтая карточка
Э. Лавесси
ГОЛ! 0:1!
Боливия
Пас отдал
Х. Кампос
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Л. Гутьеррес
Желтая карточка
К. Тевес
Желтая карточка
В. Флорес
Травма
Боливия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
4
Николас Бурдиссо
ЦЗ
6
Габриэль Милито
ЦЗ
8
Хавьер Дзанетти
ПЗ
5
Эстебан Камбьяссо
ЛП
7
Эвер Банега
ЦП
14
Хавьер Маскерано
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Карлос Тевес
ЛФ
22
Эсекьель Лавесси
РФ
Главный тренер
Серхио Батиста
Боливия
1
Карлос Эрвин Ариас
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЛЗ
4
Лорджио Альварес
ЦЗ
5
Рональд Риверо
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
(К)
ПЗ
10
Хьясмани Кампос
ЛП
6
Вальтер Флорес
ЦП
15
Хайме Роблес
ЦП
10
Хоселито Вака
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
7
Боливия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Аргентина
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Боливия
23
Серхио Галарса
ВР
12
Даниэль Вака
ВР
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
13
Сантос Амадор
ЦЗ
2
Мигель Хойос
ЦЗ
18
Рикардо Педриель
ЦП
8
Рональд Гарсия
ЦП
20
Сауседо Маурисио
ЦП
19
Хосе Луис Чавес
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
22
Руди Кардосо
ЦФ
4-3-1-2
9
Ромеро
16
Рохо
4
Бурдиссо
6
Милито
8
Дзанетти
5
Камбьяссо
14
Маскерано
7
Банега
10
Месси
11
Тевес
22
Лавесси
4-4-2
1
Ариас
16
Ральдес
4
Альварес
5
Риверо
3
Гутьеррес
10
Вака
6
Флорес
15
Роблес
10
Кампос
7
Боливия
9
Морено
5
Камбьяссо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
5
Камбьяссо
22
Лавесси
9
Агуэро
9
Агуэро
22
Лавесси
10
Вака
19
Чавес
19
Чавес
10
Вака
10
Кампос
7
Арсэ
7
Арсэ
10
Кампос
7
Боливия
22
Кардосо
22
Кардосо
7
Боливия
Остались в запасе
Аргентина
Боливия
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Серхио Батиста
18
Рикардо Педриель
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
23
Серхио Галарса
ВР
8
Рональд Гарсия
ЦП
20
Сауседо Маурисио
ЦП
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
13
Сантос Амадор
ЦЗ
2
Мигель Хойос
ЦЗ
12
Даниэль Вака
ВР
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
1
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
13
Николас Пареха
ЦЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
21
Хавьер Пасторе
АП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
18
Рикардо Педриель
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
23
Серхио Галарса
ВР
8
Рональд Гарсия
ЦП
20
Сауседо Маурисио
ЦП
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
13
Сантос Амадор
ЦЗ
2
Мигель Хойос
ЦЗ
12
Даниэль Вака
ВР
Главный тренер
Серхио Батиста
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Аргентина - Боливия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Чемпионат мира, 1/2 финала
Англия
1 : 2
15.07.2026
Аргентина
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
Помощники судьи:
Мигель Нивас (Уругвай)
Луис Альваредо (Эквадор)
Резервный судья:
Карлос Вера (Эквадор)
Стадион:
Сьюдад де Ла-Плата
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 03:30 (прямая)
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