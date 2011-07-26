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    Расписание матчей 26-07-2011

    июнь 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    июль 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    август 2011
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Европы (2011/2012), первый матч
    26 июля, вторник
    20:00
    Бней-Иегуда
    1:0
    Хельсингборг
    Матч завершен
    Лига Чемпионов (2011/2012), первый матч
    26 июля, вторник
    20:00
    Зестафони
    1:1
    Штурм
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    20:00
    Экранас
    0:0
    БАТЭ
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    21:00
    АПОЭЛ
    0:0
    Слован
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    21:30
    Литекс
    1:2
    Висла
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:00
    Динамо
    0:2
    Рубин
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:45
    Генк
    2:1
    Партизан
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:45
    Рейнджерс
    0:1
    Мальме
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:45
    Твенте
    2:0
    Васлуй
    Матч завершен
    Audi Cup 2011, 1/2 финала
    26 июля, вторник
    20:15
    Барселона
    2:2
    (4:2)п
    Интернасьонал
    Матч завершен
    26 июля, вторник
    22:45
    Бавария
    1:1
    Милан
    Матч завершен
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