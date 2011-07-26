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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Экранас - БАТЭ
Экранас - БАТЭ: обзор матча 26 июля 2011
Экранас
26.07.2011, вторник, 20:00
Лига Чемпионов
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Экранас - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экранас
Лига Европы, 1 раунд
Экранас
1 : 2
10.07.2014
Крузейдерс
Лига Европы, 1 раунд
Крузейдерс
3 : 1
03.07.2014
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Хафнарфьордур
2 : 1
23.07.2013
Экранас
Лига чемпионов, 2 раунд
Экранас
0 : 1
16.07.2013
Хафнарфьордур
Лига Европы, 4 раунд
ФКСБ
3 : 0
30.08.2012
Экранас
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
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