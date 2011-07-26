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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Рубин
Динамо К - Рубин: обзор матча 26 июля 2011
Динамо К
26.07.2011, вторник, 22:00
Лига Чемпионов
0 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Рубин
6'
А. Касаев
68'
Б. Натхо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Рубин
+2
Замена
И. Джалилов
️️️️
Б. Натхо
Замена
А. Алиев
️️️️
Р. Еременко
Замена
М. Нинкович
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Г. Карадениз
Замена
П. Немов
️️️️
А. Касаев
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Натхо
Желтая карточка
Е. Хачериди
Желтая карточка
А. Медведев
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
Замена
А. Милевский
️️️️
О. Вукоевич
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Пас отдал
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
0
Артем Милевский
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Рубин
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
23
Руслан Махмутов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
30
Эль Каддури
15
Диакате
34
Хачериди
21
Данило Силва
25
Аруна
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
26
Еременко
20
Гусев
12
Идейе
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
76
Шаронов
4
Кверквелия
16
Боккетти
14
Ансальди
15
Кисляк
10
Натхо
16
Нобоа
61
Карадениз
11
Касаев
17
Дядюн
20
Гусев
36
Нинкович
36
Нинкович
20
Гусев
26
Еременко
88
Алиев
88
Алиев
26
Еременко
5
Вукоевич
0
Милевский
0
Милевский
5
Вукоевич
10
Натхо
3
Джалилов
3
Джалилов
10
Натхо
11
Касаев
5
Немов
5
Немов
11
Касаев
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
Остались в запасе
Динамо К
Рубин
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
34
Вальтер Чала
ЦФ
23
Руслан Махмутов
АП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
34
Вальтер Чала
ЦФ
23
Руслан Махмутов
АП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо К - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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