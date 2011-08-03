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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рубин - Динамо К
Рубин - Динамо К: обзор матча 03 августа 2011
Рубин
03.08.2011, среда, 20:00
Лига Чемпионов
2 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Динамо К
19'
В. Дядюн
87'
А. Медведев
90+2'
О. Гусев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо К
+2
ГОЛ! 2:1!
О. Гусев
Пас отдал
А. Ярмоленко
Замена
И. Лебеденко
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 2:0!
А. Медведев
Пас отдал
К. Нобоа
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
Замена
П. Немов
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Шевченко
️️️️
Д. Силва
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Д. Гармаш
️️️️
Л. Аруна
Желтая карточка
Д. Силва
Желтая карточка
О. Вукоевич
ГОЛ! 1:0!
В. Дядюн
19'
14'
Желтая карточка
Л. Аруна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Алан Касаев
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Рубин
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
5
Петр Немов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Рыжиков
17
Калешин
4
Кверквелия
16
Боккетти
76
Шаронов
15
Кисляк
16
Нобоа
10
Натхо
61
Карадениз
11
Касаев
17
Дядюн
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
24
Юссуф
15
Диакате
3
Попов
25
Аруна
5
Вукоевич
20
Гусев
26
Еременко
7
Ярмоленко
12
Идейе
11
Касаев
5
Немов
5
Немов
11
Касаев
16
Нобоа
10
Лебеденко
10
Лебеденко
16
Нобоа
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
25
Аруна
19
Гармаш
19
Гармаш
25
Аруна
21
Данило Силва
7
Шевченко
7
Шевченко
21
Данило Силва
Остались в запасе
Рубин
Динамо К
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
3
Бетао
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Рубин - Динамо К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая)
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