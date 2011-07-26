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Расписание матчей
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Бней-Иегуда - Хельсингборг
Бней-Иегуда - Хельсингборг: обзор матча 26 июля 2011
Бней-Иегуда
26.07.2011, вторник, 20:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Хельсингборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бней-Иегуда - Хельсингборг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
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Олимпия
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Бней-Иегуда
Хельсингборг
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
«Спартак» встретится с «Туном» в 3 квалификационном раунде ЛЕ, «Арсенал» в случае победы над «Нефтчи» – с «Бней-Иегуда»
2019.07.22 15:11
46
Россиянин Амир Натхо пройдет просмотр в «Бней-Игуде»
2018.12.28 09:33
5
Булавин: «Со «Спартаком» мы увидим другой «Зенит»
2017.08.04 08:53
12
Булавин: «Спасибо Лодыгину, он спас, сыграл великолепно!»
2017.08.04 07:18
19
Тренер «Бней-Иегуды»: «Второй гол в домашней игре многое предопределил»
2017.08.04 07:01
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
«Ростов» подписал шведских полузащитников Альмквиста и Гиговича
2020.10.15 21:14
3
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