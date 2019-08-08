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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Бней-Иегуда
Нефтчи - Бней-Иегуда: обзор матча 08 августа 2019
Нефтчи
08.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бней-Иегуда
36'
М. Гадир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтчи - Бней-Иегуда
90'
+7
Желтая карточка
Э. Зубас
Желтая карточка
С. Мустивар
62'
39'
Желтая карточка
А. Пниши
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Гадир
Начало матча
Статистика матча Нефтчи - Бней-Иегуда
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Новости команд
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Нефтчи
Бней-Иегуда
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