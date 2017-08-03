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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Бней-Иегуда
Зенит - Бней-Иегуда: обзор матча 03 августа 2017
Зенит
03.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Бней-Иегуда
67'
А. Буцагло
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Бней-Иегуда
90'
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
С. Финиш
88'
Замена
Д. Габай
️️️️
М. Кандиль
Желтая карточка
С. Дриусси
85'
Замена
Б. Иванович
️️️️
Х. Гарсия
81'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Жулиано
78'
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Анюков
73'
67'
ГОЛ! 0:1!
А. Буцагло
Пас отдал
М. Чибота
62'
Желтая карточка
М. Кандиль
61'
Замена
М. Хозез
️️️️
Н. Вальскис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
43
Денис Терентьев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
23
Эрнани
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бней-Иегуда
1
Эмилиюс Зубас
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
25
Паз-Бен Ари
ЦЗ
17
Ицик Азуз
ЦЗ
5
Аяд Абаши
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
30
Став Финиш
ОП
77
Альмог Буцагло
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
9
Нериус Вальскис
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Бней-Иегуда
22
Итамар Исраели
ВР
37
Эли Балилти
ЦЗ
55
Шай Константини
ЦЗ
18
Матан Хозез
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
35
Довев Габай
ЦФ
27
Даниэль Авиталь
ЦФ
4-3-2-1
12
Лодыгин
18
Жирков
6
Хави Гарсия
13
Нету
22
Анюков
43
Терентьев
16
Нобоа
23
Эрнани
7
Полоз
20
Жулиано
22
Дзюба
3-3-1-2-1
1
Зубас
25
Ари
17
Азуз
5
Абаши
23
Кандиль
30
Финиш
3
Тургеман
77
Буцагло
8
Гордана
13
Чибота
9
Вальскис
6
Хави Гарсия
20
Иванович
20
Иванович
6
Хави Гарсия
20
Жулиано
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Жулиано
22
Анюков
9
Кокорин
9
Кокорин
22
Анюков
9
Вальскис
18
Хозез
18
Хозез
9
Вальскис
30
Финиш
11
Ашкенази
11
Ашкенази
30
Финиш
23
Кандиль
35
Габай
35
Габай
23
Кандиль
Остались в запасе
Зенит
Бней-Иегуда
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
37
Эли Балилти
ЦЗ
27
Даниэль Авиталь
ЦФ
55
Шай Константини
ЦЗ
22
Итамар Исраели
ВР
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
37
Эли Балилти
ЦЗ
27
Даниэль Авиталь
ЦФ
55
Шай Константини
ЦЗ
22
Итамар Исраели
ВР
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Зенит - Бней-Иегуда
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Информация о матче
Главный судья:
Али Палабыйык
(Анкара)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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Зенит
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