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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бней-Иегуда - Зенит
Бней-Иегуда - Зенит: обзор матча 27 июля 2017
Бней-Иегуда
27.07.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Зенит
59'
Д. Кришито
90'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бней-Иегуда - Зенит
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
С. Дриусси
Замена
Ю. Ашкенази
️️️️
С. Финиш
87'
Замена
Д. Габай
️️️️
М. Чибота
81'
75'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Д. Полоз
74'
Травма
Д. Полоз
Замена
М. Хозез
️️️️
А. Буцагло
71'
71'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Ю. Жирков
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кришито
Пас отдал
Ю. Жирков
58'
Замена
С. Дриусси
️️️️
Жулиано
42'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
Б. Тургеман
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бней-Иегуда
1
Эмилиюс Зубас
ВР
3
Бен Тургеман
ЛАЗ
25
Паз-Бен Ари
ЦЗ
5
Аяд Абаши
ЦЗ
17
Ицик Азуз
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
9
Нериус Вальскис
ОП
30
Став Финиш
ЦП
8
Роэй Гордана
АП
77
Альмог Буцагло
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
20
Жулиано
АП
21
Александр Ерохин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Бней-Иегуда
37
Эли Балилти
ЦЗ
18
Матан Хозез
ЦФ
11
Юваль Ашкенази
ЦФ
35
Довев Габай
ЦФ
27
Даниэль Авиталь
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Зубас
25
Ари
5
Абаши
17
Азуз
3
Тургеман
9
Вальскис
23
Кандиль
30
Финиш
13
Чибота
8
Гордана
77
Буцагло
4-2-3-1
99
Лунев
22
Анюков
20
Иванович
13
Нету
4
Кришито
6
Хави Гарсия
18
Жирков
20
Жулиано
21
Ерохин
7
Полоз
9
Кокорин
77
Буцагло
18
Хозез
18
Хозез
77
Буцагло
30
Финиш
11
Ашкенази
11
Ашкенази
30
Финиш
13
Чибота
35
Габай
35
Габай
13
Чибота
18
Жирков
5
Паредес
5
Паредес
18
Жирков
20
Жулиано
9
Дриусси
9
Дриусси
20
Жулиано
7
Полоз
22
Дзюба
22
Дзюба
7
Полоз
Остались в запасе
Бней-Иегуда
Зенит
37
Эли Балилти
ЦЗ
27
Даниэль Авиталь
ЦФ
12
Юрий Лодыгин
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
37
Эли Балилти
ЦЗ
27
Даниэль Авиталь
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Бней-Иегуда - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бней-Иегуда
Лига Европы, 4 раунд
Бней-Иегуда
0 : 1
29.08.2019
Мальме
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 0
22.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Бней-Иегуда
2 : 1
15.08.2019
Нефтчи
Лига Европы, 3 раунд
Нефтчи
2 : 2
08.08.2019
Бней-Иегуда
Лига Европы, 3 раунд
Зенит
0 : 1
03.08.2017
Бней-Иегуда
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
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