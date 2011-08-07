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июль 2011
август 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 19 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
Краснодар
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 1
Рубин
Матч завершен
Ахмат
2 : 4
Спартак
Матч завершен
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2011/2012), 1 тур
Майнц
2 : 0
Байер
Матч завершен
Бавария
0 : 1
Боруссия М
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2011/2012), 1 тур
Дижон
1 : 5
Ренн
Матч завершен
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 14 тур
Алания
2 : 3
Матч завершен
Машук-КМВ
1 : 0
Матч завершен
СКА
3 : 2
Матч завершен
Динамо Ставрополь
3 : 2
Матч завершен
Ангушт
1 : 0
Ротор
Матч завершен
2 : 4
МИТОС
Матч завершен
Дружба
2 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
1 : 2
Анжи-2
Матч завершен
Армавир
1 : 0
Астрахань
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2011/2012), 1 тур
Вест Хэм
0 : 1
Кардифф
Матч завершен
США. МЛС 2011
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 3
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
3 : 3
Торонто
Матч завершен
Филадельфия Юнион
1 : 1
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Канзаc Сити
1 : 2
Сиэтл
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
3 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 1
Портленд
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
Даллас
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 5 тур
Шахтер
2 : 0
Кривбасс
Матч завершен
Динамо
2 : 0
Карпаты
Матч завершен
Ворскла
0 : 2
Арсенал
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012), 2 тур
Стандард
3 : 1
Локерен
Матч завершен
Сент-Труйден
3 : 3
Брюгге
Матч завершен
Вестерло
0 : 0
Кортрейк
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2011/2012), 4 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
Люнгбю
Матч завершен
Кеге
2 : 4
Копенгаген
Матч завершен
Нордшелланд
2 : 1
Силькеборг
Матч завершен
Оденсе
2 : 1
Брондбю
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2011/2012), 1 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
ПСВ
Матч завершен
АДО Ден Хааг
0 : 0
Витесс
Матч завершен
Де Графсхап
1 : 4
Аякс
Матч завершен
НАК Бреда
0 : 1
Твенте
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012), 4 тур
Цюрих
6 : 0
Грассхоппер
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012), 3 тур
Абердин
0 : 1
Селтик
Матч завершен
Мазервелл
1 : 0
Хартс
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012), 2 тур
Млада Болеслав
1 : 0
Словацко
Матч завершен
Богемианс 1905
2 : 1
Виктория
Матч завершен
Спарта
2 : 1
Яблонец
Матч завершен