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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Арсенал
Ворскла - Арсенал: обзор матча 07 августа 2011
Ворскла
07.08.2011, воскресенье, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
44'
Г. Флореску
45+3'
М. Шацких
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Арсенал
Красная карточка
Р. Безус
+5
Вторая желтая
С. Симоненко
Красная карточка
А. Курилов
Желтая карточка
А. Грицай
Желтая карточка
В. Полевой
Замена
А. Ковпак
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
С. Симоненко
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Кобахидзе
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
Д. Осипенко
Замена
В. Сачко
️️️️
С. Закарлюка
Желтая карточка
В. Чеснаков
+3
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Шацких
ГОЛ! 0:1!
Г. Флореску
Желтая карточка
А. Богданов
Замена
А. Богданов
️️️️
А. Куанса
20'
Желтая карточка
Г. Флореску
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
77
Дмитрий Осипенко
ЛП
20
Сергей Закарлюка
ЛП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Николай Павлов
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
18
Абейку Куанса
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Ворскла
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
4-5-1
1
Долганский
33
Селин
4
Даллку
17
Чеснаков
78
Курилов
20
Закарлюка
82
Ребенок
32
Красноперов
90
Безус
77
Осипенко
10
Маркоски
3-5-1-1
12
Боровик
14
Полевой
23
Шершун
44
Симоненко
16
Шацких
5
Флореску
35
Грицай
4
Хомин
30
Кобахидзе
18
Куанса
7
Мазилу
77
Осипенко
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
77
Осипенко
20
Закарлюка
17
Сачко
17
Сачко
20
Закарлюка
30
Кобахидзе
13
Миколюнас
13
Миколюнас
30
Кобахидзе
18
Куанса
90
Богданов
90
Богданов
18
Куанса
7
Мазилу
39
Ковпак
39
Ковпак
7
Мазилу
Остались в запасе
Ворскла
Арсенал
Главный тренер
Николай Павлов
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
6
Флорин Шоава
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Ворскла - Арсенал
1
2
1
5
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
Ворскла
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