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Спартак-Нальчик - Рубин
Спартак-Нальчик - Рубин: обзор матча 07 августа 2011
Спартак-Нальчик
07.08.2011, воскресенье, 17:45
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
73'
И. Лебеденко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Рубин
Желтая карточка
П. Немов
Желтая карточка
Й. Голич
Желтая карточка
В. Дядюн
Замена
А. Щаницин
️️️️
С. Пилипчук
Замена
П. Немов
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Й. Голич
️️️️
Леандро
ГОЛ! 0:1!
И. Лебеденко
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
Р. Концедалов
Замена
И. Лебеденко
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Отто
Замена
Б. Милич
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
О. Кузьмин
️️️️
С. Кисляк
Желтая карточка
С. Кверквелия
Пенальти не реализован!
Леандро
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
Д. Гриднев
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ЦП
31
Леандро
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
21
Богдан Милич
ЦФ
Рубин
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
5
Петр Немов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
4-5-1
30
Отто
71
Багаев
4
Овсиенко
20
Джудович
27
Лебедев
5
Пилипчук
11
Концедалов
56
Гриднев
4
Рухаиа
31
Леандро
8
Сирадзе
4-1-4-1
1
Рыжиков
17
Калешин
16
Боккетти
4
Кверквелия
76
Шаронов
15
Кисляк
11
Касаев
16
Нобоа
10
Натхо
61
Карадениз
17
Дядюн
5
Пилипчук
13
Щаницин
13
Щаницин
5
Пилипчук
31
Леандро
28
Голич
28
Голич
31
Леандро
8
Сирадзе
21
Милич
21
Милич
8
Сирадзе
15
Кисляк
23
Кузьмин
23
Кузьмин
15
Кисляк
61
Карадениз
5
Немов
5
Немов
61
Карадениз
11
Касаев
10
Лебеденко
10
Лебеденко
11
Касаев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Рубин
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
34
Вальтер Чала
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
Остались в запасе
34
Вальтер Чала
ЦФ
10
Алишер Джалилов
АП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Рубин
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Виктор Кулагин (Москва)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Делегат:
Юрий Ключников (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
А. Маляров (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+Наш Футбол" 17:30 (прямая)
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