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июнь 2011
июль 2011
Кубок Америки 2011. группа B, 2 тур
Венесуэла
1 : 0
Эквадор
Матч завершен
Кубок Америки 2011. группа A, 3 тур
Колумбия
2 : 0
Боливия
Матч завершен
США. МЛС 2011
Канзаc Сити
1 : 1
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Динамо Хьюстон
2 : 0
Торонто
Матч завершен
Портленд
2 : 3
Сиэтл
Матч завершен
Колорадо
2 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Даллас
Матч завершен
Сан-Хосе
0 : 0
Филадельфия Юнион
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Чикаго Файр
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2011/2012), 1 тур
Шахтер
4 : 0
Матч завершен
Динамо
1 : 1
Металлист
Матч завершен
Черноморец
0 : 1
Металлург
Матч завершен