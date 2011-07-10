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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Боливия
Колумбия - Боливия: обзор матча 10 июля 2011
Колумбия
10.07.2011, воскресенье, 23:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
2 : 0
Завершен
Боливия
15'
Р. Фалькао
29'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Боливия
Замена
Э. Сото
️️️️
А. Рамос
Замена
Р. Педриель
️️️️
Х. Карлос Арсэ
Замена
А. Пенья
️️️️
М. Морено
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Ф. Гуарин
Замена
Х. Вака
️️️️
Боливия
Замена
У. Родальега
️️️️
Д. Морено
Желтая карточка
Х. Кампос
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Фалькао
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Морено
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Неко Мартинес
ВР
3
Марио Йепес
ЦЗ
14
Луис Переа
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
17
Дайро Морено
ЦП
8
Абель Агилар
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Боливия
1
Карлос Эрвин Ариас
ВР
13
Сантос Амадор
ЦЗ
14
Кристиан Варгас
ЦЗ
4
Лорджио Альварес
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
ПЗ
8
Рональд Гарсия
ЦП
15
Хайме Роблес
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
7
Боливия
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Колумбия
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
15
Хуан Валенсия
ЦП
16
Элкин Сото
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
11
Уго Родальега
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Боливия
12
Даниэль Вака
ВР
23
Серхио Галарса
ВР
2
Мигель Хойос
ЦЗ
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
18
Рикардо Педриель
ЦП
20
Сауседо Маурисио
ЦП
19
Хосе Луис Чавес
ЦП
10
Хоселито Вака
ПП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
22
Руди Кардосо
ЦФ
2-5-1-2
12
Мартинес
3
Йепес
14
Переа
18
Суньига
8
Агилар
6
Санчес
13
Гуарин
7
Армеро
17
Морено
19
Рамос
9
Фалькао
4-4-2
1
Ариас
16
Ральдес
14
Варгас
4
Альварес
13
Амадор
7
Арсэ
15
Роблес
10
Кампос
8
Гарсия
9
Морено
7
Боливия
13
Гуарин
11
Куадрадо
11
Куадрадо
13
Гуарин
19
Рамос
16
Сото
16
Сото
19
Рамос
17
Морено
11
Родальега
11
Родальега
17
Морено
7
Арсэ
18
Педриель
18
Педриель
7
Арсэ
9
Морено
7
Пенья
7
Пенья
9
Морено
7
Боливия
10
Вака
10
Вака
7
Боливия
Остались в запасе
Колумбия
Боливия
15
Хуан Валенсия
ЦП
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
2
Мигель Хойос
ЦЗ
20
Сауседо Маурисио
ЦП
12
Даниэль Вака
ВР
23
Серхио Галарса
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
19
Хосе Луис Чавес
ЦП
22
Руди Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
15
Хуан Валенсия
ЦП
1
Нельсон Рамос
ВР
23
Брейнер Кастильо
ВР
5
Юлиан Анчико
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Аквивальдо Москера
ПЗ
4
Густаво Боливар
ЛП
21
Джексон Мартинес
ЦФ
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Остались в запасе
2
Мигель Хойос
ЦЗ
20
Сауседо Маурисио
ЦП
12
Даниэль Вака
ВР
23
Серхио Галарса
ВР
3
Луис Гутьеррес
ЦЗ
19
Хосе Луис Чавес
ЦП
22
Руди Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Колумбия - Боливия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
Стадион:
Эстанислао Лопес
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