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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Металлист
Динамо К - Металлист: обзор матча 10 июля 2011
Динамо К
10.07.2011, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
17'
А. Шевченко
3'
К. Хавьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Металлист
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
О. Вукоевич
Замена
А. Романчук
️️️️
Фининьо
Замена
М. Нинкович
️️️️
О. Гусев
Замена
А. Воробей
️️️️
М. Девич
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Ярмоленко
Желтая карточка
П. Диакате
Замена
О. Шелаев
️️️️
Д. Кристальдо
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Эдмар
Желтая карточка
Р. Еременко
Желтая карточка
К. Вильягра
Желтая карточка
А. Милевский
ГОЛ! 1:1!
А. Шевченко
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Хавьер
Пас отдал
М. Девич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Артем Милевский
АП
20
Олег Гусев
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
13
Фининьо
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
5
Олег Шелаев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
4-2-3-1
1
Шовковский
3
Попов
15
Диакате
24
Юссуф
21
Данило Силва
26
Еременко
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
0
Милевский
20
Гусев
7
Шевченко
4-2-3-1
81
Дишленкович
3
Вильягра
4
Березовчук
18
Гуйе
19
Пшеничных
8
Эдмар
78
Валяев
32
Девич
10
Хавьер
13
Фининьо
9
Кристальдо
5
Вукоевич
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
20
Гусев
36
Нинкович
36
Нинкович
20
Гусев
7
Ярмоленко
88
Алиев
88
Алиев
7
Ярмоленко
13
Фининьо
84
Романчук
84
Романчук
13
Фининьо
9
Кристальдо
5
Шелаев
5
Шелаев
9
Кристальдо
32
Девич
9
Воробей
9
Воробей
32
Девич
Остались в запасе
Динамо К
Металлист
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Денис Гармаш
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Старцев
ВР
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Динамо К - Металлист
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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