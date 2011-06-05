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май 2011
июнь 2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток (2011/2012), 9 тур
Якутия
3 : 2
Сибирь-2
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2011
США
0 : 4
Испания
Матч завершен
Боливия
0 : 0
Парагвай
Матч завершен
Польша
2 : 1
Аргентина
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012), 7 тур
Ангушт
0 : 3
Алания
Матч завершен
Динамо Ставрополь
8 : 0
Матч завершен
Анжи-2
5 : 2
Астрахань
Матч завершен
0 : 2
Матч завершен
3 : 0
СКА
Матч завершен
Дружба
1 : 0
Машук-КМВ
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 3
Армавир
Матч завершен
2 : 0
Матч завершен
Ротор
3 : 1
МИТОС
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 8 тур
2 : 0
Рубин-2
Матч завершен
Уфа
1 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Сызрань-2003
1 : 1
Тюмень
Матч завершен
США. МЛС 2011
Торонто
0 : 0
Канзаc Сити
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Коламбус
Матч завершен
Чикаго Файр
0 : 0
Сиэтл
Матч завершен
Даллас
1 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Колорадо
1 : 1
Филадельфия Юнион
Матч завершен
1 : 0
Портленд
Матч завершен
Сан-Хосе
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен