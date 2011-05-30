Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2011
май 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
Волга
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2011/2012), 11 тур
1 : 1
Химки
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012), 7 тур
Уфа
0 : 0
Сызрань-2003
Матч завершен
Динамо Киров
1 : 0
Матч завершен
Рубин-2
3 : 2
Нефтехимик
Матч завершен
Химик
1 : 0
Носта
Матч завершен
0 : 1
Волга
Матч завершен
Зенит-Ижевск
0 : 2
Матч завершен
Челябинск
0 : 1
Тюмень
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), Финал
Рединг
2 : 4
Суонси
Матч завершен
США. МЛС 2011
Портленд
2 : 3
Ди Си Юнайтед
Матч завершен