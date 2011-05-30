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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Суонси
Рединг - Суонси: обзор матча 30 мая 2011
Рединг
30.05.2011, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, Финал
2 : 4
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рединг - Суонси
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0
0
Желтые карточки
0
0
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