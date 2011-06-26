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май 2011
июнь 2011
Россия. Премьер-лига (2011/2012), 16 тур
Томь
0 : 3
Волга
Матч завершен
Амкар-Пермь
0 : 2
ЦСКА
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Ахмат
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 2
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Рубин
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Динамо
4 : 1
Локомотив
Матч завершен
Спартак
3 : 2
Ростов
Матч завершен
Краснодар
2 : 2
Анжи
Матч завершен
США. МЛС 2011
Ди Си Юнайтед
2 : 2
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Сан-Хосе
0 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч завершен
Филадельфия Юнион
3 : 2
Матч завершен
Канзаc Сити
2 : 1
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Даллас
4 : 0
Портленд
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
3 : 1
Торонто
Матч завершен
Чикаго Файр
1 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Сиэтл
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2011, 15 тур
Витебск
0 : 1
Неман
Матч завершен
Динамо-Брест
1 : 2
Гомель
Матч завершен
Динамо
2 : 0
БАТЭ
Матч завершен
Днепр
1 : 2
Нафтан
Матч завершен
Торпедо-БелАЗ
2 : 2
Минск
Матч завершен
Шахтер
0 : 0
Белшина
Матч завершен