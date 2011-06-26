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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Рубин - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 26 июня 2011
Рубин
26.06.2011, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
53'
Зелао
71'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
Р. Бугаев
️️️️
Д. Варга
Замена
С. Кисляк
️️️️
А. Медведев
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 0:2!
Г. Букур
Пас отдал
Л. Траоре
Желтая карточка
А. Будаков
Замена
А. Антонюк
️️️️
П. Немов
Желтая карточка
Зелао
ГОЛ! 0:1!
Зелао
Желтая карточка
С. Навас
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
С. Рыжиков
Желтая карточка
Д. Варга
Желтая карточка
П. Немов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
76
Роман Шаронов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
5
Петр Немов
ЦП
0
Петр Быстров
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
40
Дачиан Варга
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
78
Илья Максимов
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Александр Антонюк
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
11
Марко Уренья
ЦФ
4-3-1-2
1
Рыжиков
76
Шаронов
44
Навас
16
Боккетти
14
Ансальди
10
Натхо
5
Немов
0
Быстров
11
Касаев
13
Медведев
10
Лебеденко
4-3-2-1
98
Будаков
34
Козлов
26
Зелао
5
Армаш
15
Жавнерчик
40
Варга
8
Тлисов
55
Кулик
78
Максимов
11
Букур
90
Траоре
13
Медведев
15
Кисляк
15
Кисляк
13
Медведев
5
Немов
16
Антонюк
16
Антонюк
5
Немов
40
Варга
8
Бугаев
8
Бугаев
40
Варга
78
Максимов
10
Фидлер
10
Фидлер
78
Максимов
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
Остались в запасе
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Курбан Бердыев
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Рубин - Кубань (ЛФЛ)
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И. Барышников (Москва)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 18:25 (прямая)
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