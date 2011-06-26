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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Ростов
Спартак - Ростов: обзор матча 26 июня 2011
Спартак
26.06.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 2
Завершен
Ростов
53'
Веллитон
55'
А. Кулеша (АГ)
80'
Д. Комбаров
62'
Р. Адамов
66'
А. Гацкан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Ростов
+1
Желтая карточка
Н. Васильев
Желтая карточка
Джано
Замена
Ф. Кудряшов
️️️️
Веллитон
Замена
Т. Калачев
️️️️
Д. Маляка
ГОЛ! 3:2!
Д. Комбаров
Пас отдал
Ари
Желтая карточка
Д. Маляка
Желтая карточка
Родри
ГОЛ! 2:2!
А. Гацкан
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Шешуков
ГОЛ! 2:1!
Р. Адамов
Пас отдал
Д. Маляка
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Кулеша
Пас отдал
Джано
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
Пас отдал
А. Дзюба
Желтая карточка
А. Гацкан
Замена
Н. Васильев
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Дзюба
️️️️
Е. Макеев
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
80
Родри
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
5
Кариока
ОП
7
Джано
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
19
Драган Блатняк
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
10
Максим Григорьев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
2
Тимофей Калачев
ПП
4-1-3-2
31
Дикань
34
Макеев
80
Родри
7
Шешуков
18
Паршивлюк
5
Кариока
23
Комбаров
7
Джано
9
Комбаров
39
Ари
11
Веллитон
4-5-1
1
Коченков
14
Хагуш
15
Живанович
2
Кулеша
5
Хохлов
10
Григорьев
8
Гацкан
17
Ребко
15
Маляка
19
Блатняк
21
Адамов
11
Веллитон
30
Кудряшов
30
Кудряшов
11
Веллитон
7
Шешуков
8
Махмудов
8
Махмудов
7
Шешуков
34
Макеев
22
Дзюба
22
Дзюба
34
Макеев
17
Ребко
96
Васильев
96
Васильев
17
Ребко
15
Маляка
2
Калачев
2
Калачев
15
Маляка
Остались в запасе
Спартак
Ростов
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
27
Сергей Харламов
ЦЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Козлов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
27
Сергей Харламов
ЦЗ
5
Василий Мироник
ЛЗ
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Спартак - Ростов
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая) "НТВ+ Футбол" 20:45 (прямая)
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