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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Анжи
Краснодар - Анжи: обзор матча 26 июня 2011
Краснодар
26.06.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Анжи
62'
М. Абреу
69'
А. Михеев
39'
А. Иванов
79'
Б. Ангбва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Анжи
Желтая карточка
А. Михеев
+1
Замена
А. Мартынович
️️️️
Ю. Мовсисян
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Р. Карлос
ГОЛ! 2:2!
Б. Ангбва
Пас отдал
Р. Карлос
Замена
А. Исах Элиакву
️️️️
А. Прудников
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
М. Гаджиев
Желтая карточка
М. Гаджиев
ГОЛ! 2:1!
А. Михеев
Замена
А. Михеев
️️️️
В. Татарчук
Желтая карточка
А. Прудников
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Ерохин
ГОЛ! 1:1!
М. Абреу
Желтая карточка
А. Ерохин
ГОЛ! 0:1!
А. Иванов
Пас отдал
А. Прудников
Желтая карточка
Ж. Карлос
Желтая карточка
М. Абреу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
24
Александр Кульчий
ОП
26
Марсио Абреу
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПВ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
10
Одил Ахмедов
ЦП
3
Роберто Карлос
(К)
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
79
Сергей Химов
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Абдужахи Исах Элиакву
ЦФ
31
Арафат Джако
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Городов
33
Анджелкович
4
Тубич
25
Амисулашвили
13
Марков
24
Кульчий
26
Абреу
22
Жоаозиньо
21
Ерохин
50
Татарчук
14
Мовсисян
4-4-2
77
Ревишвили
4
Ангбва
30
Карлос
13
Тагирбеков
7
Агаларов
88
Иванов
10
Ахмедов
3
Карлос
91
Гаджиев
16
Голенда
89
Прудников
14
Мовсисян
14
Мартынович
14
Мартынович
14
Мовсисян
50
Татарчук
90
Михеев
90
Михеев
50
Татарчук
21
Ерохин
2
Гогниев
2
Гогниев
21
Ерохин
89
Прудников
33
Элиакву
33
Элиакву
89
Прудников
91
Гаджиев
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
91
Гаджиев
3
Карлос
17
Мухаммад
17
Мухаммад
3
Карлос
Остались в запасе
Краснодар
Анжи
79
Сергей Химов
ЦЗ
1
Игорь Усминский
ВР
7
Артем Бекетов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
31
Арафат Джако
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
Остались в запасе
79
Сергей Химов
ЦЗ
1
Игорь Усминский
ВР
7
Артем Бекетов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
Остались в запасе
31
Арафат Джако
ЦФ
78
Александр Макаров
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Краснодар - Анжи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Д. Мосякин (Москва)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:45 (прямая)
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