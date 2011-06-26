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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн
Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 26 июня 2011
Сиэтл
26.06.2011, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
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Таблица
Статистика матча Сиэтл - Нью-Инглэнд Революшн
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0
Матчи команд
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США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
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2 : 1
08.11.2026
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5 : 1
01.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
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Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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Сиэтл
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