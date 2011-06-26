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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Локомотив
Динамо - Локомотив: обзор матча 26 июня 2011
Динамо
26.06.2011, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Локомотив
10'
К. Кураньи
25'
К. Кураньи
37'
И. Семшов
80'
А. Воронин
67'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Локомотив
Замена
Т. Дуймович
️️️️
А. Воронин
ГОЛ! 4:1!
А. Воронин
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 3:1!
Майкон
Желтая карточка
А. Ропотан
Вторая желтая
Я. Дюрица
Желтая карточка
Я. Дюрица
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Сапета
Замена
А. Гатагов
️️️️
В. Игнатьев
Замена
Майкон
️️️️
А. Минченков
ГОЛ! 3:0!
И. Семшов
Пас отдал
А. Воронин
Желтая карточка
В. Игнатьев
Вторая желтая
А. Кокорин
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Воронин
Желтая карточка
А. Кокорин
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Воронин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив
12
Артем Гомелько
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
99
Станислав Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
41
Сапета
20
Семшов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
3-2-3-2
1
Гилерме
20
Игнатьев
90
Бурлак
4
Дюрица
49
Шишкин
55
Янбаев
10
Лоськов
21
Оздоев
6
Торбинский
10
Минченков
0
Сычев
0
Воронин
19
Дуймович
19
Дуймович
0
Воронин
41
Сапета
19
Ропотан
19
Ропотан
41
Сапета
20
Семшов
90
Смолов
90
Смолов
20
Семшов
20
Игнатьев
9
Гатагов
9
Гатагов
20
Игнатьев
6
Торбинский
9
Ибричич
9
Ибричич
6
Торбинский
10
Минченков
11
Майкон
11
Майкон
10
Минченков
Остались в запасе
Динамо
Локомотив
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Главный тренер
Сергей Силкин
12
Артем Гомелько
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Остались в запасе
12
Артем Гомелько
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Динамо - Локомотив
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
А. Кобзев (Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия " 20:40 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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